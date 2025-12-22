Пацаны. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Пацаны
1-й сезон
5-я серия

Пацаны (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.22019, Пацаны. Сезон 1. Серия 5
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Криминал, Драма
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пацаны»