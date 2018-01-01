Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Бенефис Бенедикта Камбербэтча в драматическом мини-сериале от Showtime. Деньги, женщины и алкоголь не помогают аристократу Патрику Мелроузу избавиться от навязчивых воспоминаний из детства, загубленного жестоким отцом и безразличной матерью.



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