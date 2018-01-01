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Патрик Мелроуз
1-й сезон
5-я серия
8.42018, Patrick Melrose
Драмы18+

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Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Бенефис Бенедикта Камбербэтча в драматическом мини-сериале от Showtime. Деньги, женщины и алкоголь не помогают аристократу Патрику Мелроузу избавиться от навязчивых воспоминаний из детства, загубленного жестоким отцом и безразличной матерью.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb