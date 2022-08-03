Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Бенефис Бенедикта Камбербэтча в драматическом мини-сериале от Showtime. Деньги, женщины и алкоголь не помогают аристократу Патрику Мелроузу избавиться от навязчивых воспоминаний из детства, загубленного жестоким отцом и безразличной матерью.

