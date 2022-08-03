WinkСериалыПатрик Мелроуз1-й сезон3-я серия
8.42018, Patrick Melrose
Драма18+
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Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Бенефис Бенедикта Камбербэтча в драматическом мини-сериале от Showtime. Деньги, женщины и алкоголь не помогают аристократу Патрику Мелроузу избавиться от навязчивых воспоминаний из детства, загубленного жестоким отцом и безразличной матерью.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоSD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- СМАктёр
Себастьян
Мальц
- ДРАктриса
Джессика
Рэйн
- ППАктёр
Прасанна
Пуванараджа
- Актёр
Пип
Торренс
- Актриса
Анна
Маделей
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актриса
Блайт
Даннер
- ДНСценарист
Дэвид
Николлс
- ЭССценарист
Эдвард
Ст. Обин
- АЭПродюсер
Адам
Экланд
- Продюсер
Бенедикт
Камбербэтч
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман