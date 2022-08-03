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Патрик Мелроуз
1-й сезон
1-я серия
8.42018, Patrick Melrose
Драма18+

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Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Бенефис Бенедикта Камбербэтча в драматическом мини-сериале от Showtime. Деньги, женщины и алкоголь не помогают аристократу Патрику Мелроузу избавиться от навязчивых воспоминаний из детства, загубленного жестоким отцом и безразличной матерью.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb