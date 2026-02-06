Остров сокровищ. Знаки судьбы (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Остров сокровищ. Знаки судьбы. Сезон 1. Серия 1
Остров сокровищ. Знаки судьбы
1-й сезон
1-я серия
9.22024, Остров сокровищ. Знаки судьбы. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+
О сериале

Участники приплывают на необитаемый остров, чтобы заполучить его сокровища. Все делятся на три племени в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск участники собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища острова в 10 миллионов рублей.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск