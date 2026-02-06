9.22024, Остров сокровищ. Знаки судьбы. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Остров сокровищ. Знаки судьбы (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+117 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 1
- 16+100 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 2
- 16+98 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 3
- 16+104 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 4
- 16+90 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 5
- 16+99 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 6
- 16+110 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 7
- 16+97 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 8
- 16+104 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 9
- 16+116 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 10
- 16+55 мин
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Участники приплывают на необитаемый остров, чтобы заполучить его сокровища. Все делятся на три племени в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск участники собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища острова в 10 миллионов рублей.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- НСРежиссёр
Никита
Снегов
- Актёр
Дмитрий
Масленников
- ПТСценарист
Павел
Томилко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Семен
Капш
- ОНПродюсер
Овез
Нарлиев
- ИИПродюсер
Ирина
Иванеко
- ДГПродюсер
Давид
Гулордава
- НЯПродюсер
Ника
Яковлева
- МБПродюсер
Маргарита
Брусницына
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АГПродюсер
Александра
Гройсман
- Продюсер
Ирина
Кульдишова
- АГОператор
Алексей
Ганушкин