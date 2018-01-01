Wink
Остров сокровищ. Знаки судьбы
Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Режиссёры

Никита Снегов

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Масленников

Актёрведущий

Сценаристы

Павел Томилко

Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Муругов

Продюсер
Семен Капш

Продюсер
Овез Нарлиев

Продюсер
Ирина Иванеко

Продюсер
Давид Гулордава

Продюсер
Ника Яковлева

Продюсер
Маргарита Брусницына

Продюсер
Максим Рыбаков

Продюсер
Александра Гройсман

Продюсер
Ирина Кульдишова

Продюсер

Операторы

Алексей Ганушкин

Оператор