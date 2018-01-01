Остров сокровищ (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Wink
Детям
Остров сокровищ
1-й сезон
2-я серия

1988, Остров сокровищ. Сезон 1. Серия 2
Советские мультфильмы12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…

Страна
Франция, СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»