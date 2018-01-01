Остров сокровищ (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…



Сериал Остров сокровищ 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.