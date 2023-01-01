WinkДетямОстров сокровищАктёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»
Актёры и съё�мочная группа сериала «Остров сокровищ»
Режиссёры
Актёры
Актёртрусливый пират
Владимир Заднепровский
Актёрдокто�р Ливси
Евгений Паперный
АктёрСильвер
Армен Джигарханян
АктёрБен Ганн
Юрий Яковлев
АктёрДжимми Гокинс
Валерий Бессараб
АктёрСквайр Трелони
Борис Вознюк
Актёрслепой Пью
Георгий Кишко
Актёрглавный пират
Валерий Чигляев
АктёрКапитан Смоллетт / Билли Бонс / Джон Сильвер / пират в чёрном жилете
Виктор Андриенко
АктёрЧёрный Пёс