Остров сокровищ
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Остров сокровищ

Остров сокровищ (мультсериал, 1988) смотреть онлайн

1988, Остров сокровищ 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»

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