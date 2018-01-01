Wink
Детям
Остров сокровищ
1-й сезон

Остров сокровищ (мультсериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

1988, Остров сокровищ. Сезон 1 2 серии
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»