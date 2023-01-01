Остров сокровищ. Сезон 1. Серия 1
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Остров сокровищ
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Остров сокровищ (мультсериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.51988, Остров сокровищ. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы12+

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О сериале

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…

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Страна
СССР, Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»