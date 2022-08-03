Остров сокровищ (мультсериал, 1988) смотреть онлайн

Остров сокровищ
Этот сериал пока недоступен

О сериале

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим Джоном Сильвером, кажется, близки к цели…

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb

