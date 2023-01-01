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Остров сокровищ
Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»

Режиссёры

Давид Черкасский

Давид Черкасский

Режиссёр

Актёры

Владимир Заднепровский

Владимир Заднепровский

Актёртрусливый пират
Евгений Паперный

Евгений Паперный

Актёрдоктор Ливси
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрСильвер
Юрий Яковлев

Юрий Яковлев

АктёрБен Ганн
Валерий Бессараб

Валерий Бессараб

АктёрДжимми Гокинс
Борис Вознюк

Борис Вознюк

АктёрСквайр Трелони
Георгий Кишко

Георгий Кишко

Актёрслепой Пью
Валерий Чигляев

Валерий Чигляев

Актёрглавный пират
Виктор Андриенко

Виктор Андриенко

АктёрКапитан Смоллетт / Билли Бонс / Джон Сильвер / пират в чёрном жилете
Григорий Толчинский

Григорий Толчинский

АктёрЧёрный Пёс

Сценаристы

Юрий Аликов

Юрий Аликов

Сценарист
Давид Черкасский

Давид Черкасский

Сценарист
Роберт Льюис Стивенсон

Роберт Льюис Стивенсон

Robert Louis Stevenson
Сценарист

Продюсеры

Борис Калашников

Борис Калашников

Продюсер

Монтажёры

Юлия Сребницкая

Юлия Сребницкая

Монтажёр

Операторы

Владимир Белоруссов

Владимир Белоруссов

Оператор

Композиторы

Владимир Быстряков

Владимир Быстряков

Композитор