WinkСериалыОстров сокровищАктёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»
Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»
Режиссёры
Актёры
Актёртрусливый пират
Владимир Заднепровский
Актёрдоктор Ливси
Евгений Паперный
АктёрСильвер
Армен Джигарханян
АктёрБен Ганн
Юрий Яковлев
АктёрДжимми Гокинс
Валерий Бессараб
АктёрСквайр Трелони
Борис Вознюк
Актёрслепой Пью
Георгий Кишко
Актёрглавный пират
Валерий Чигляев
АктёрКапитан Смоллетт / Билли Бонс / Джон Сильвер / пират в чёрном жилете
Виктор Андриенко
АктёрЧёрный Пёс