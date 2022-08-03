Wink
Сериалы
Остров сокровищ
1-й сезон

Остров сокровищ (мультсериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

9.51988, Остров сокровищ. Сезон 1 2 серии
Мультсериалы, Приключения12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В основу мультфильма режиссёра Давида Черкасского лёг одноимённый роман Роберта Льюиса Стивенсона — знаменитого автора многочисленных приключенческих произведений. Полная версия проекта представлена двумя частями: «Карта капитана Флинта» и «Сокровища капитана Флинта».


История, о докторе Ливси, капитане Флинте, пиратах и отважном Джиме Хокинсе смотрится на одном дыхании, без остановки. В мультфильме с музыкальным сопровождением силы добра борются с силами зла, в роли которых выступают самый страшный пират Джон Сильвер, счастливый обладатель карты сокровищ Билли Бонс, друг капитана Слепой Пью и Чёрный Пёс.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров сокровищ»