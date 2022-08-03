WinkСериалыОстров сокровищ1-й сезон
Остров сокровищ (мультсериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн
9.51988, Остров сокровищ. Сезон 1 2 серии
Мультсериалы, Приключения12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В основу мультфильма режиссёра Давида Черкасского лёг одноимённый роман Роберта Льюиса Стивенсона — знаменитого автора многочисленных приключенческих произведений. Полная версия проекта представлена двумя частями: «Карта капитана Флинта» и «Сокровища капитана Флинта».
История, о докторе Ливси, капитане Флинте, пиратах и отважном Джиме Хокинсе смотрится на одном дыхании, без остановки. В мультфильме с музыкальным сопровождением силы добра борются с силами зла, в роли которых выступают самый страшный пират Джон Сильвер, счастливый обладатель карты сокровищ Билли Бонс, друг капитана Слепой Пью и Чёрный Пёс.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДЧРежиссёр
Давид
Черкасский
- ВЗАктёр
Владимир
Заднепровский
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Юрий
Яковлев
- ВБАктёр
Валерий
Бессараб
- БВАктёр
Борис
Вознюк
- ГКАктёр
Георгий
Кишко
- ВЧАктёр
Валерий
Чигляев
- ВААктёр
Виктор
Андриенко
- ГТАктёр
Григорий
Толчинский
- ЮАСценарист
Юрий
Аликов
- ДЧСценарист
Давид
Черкасский
- РЛСценарист
Роберт
Льюис Стивенсон
- БКПродюсер
Борис
Калашников
- ЮСМонтажёр
Юлия
Сребницкая
- ВБОператор
Владимир
Белоруссов
- ВБКомпозитор
Владимир
Быстряков