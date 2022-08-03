В основу мультфильма режиссёра Давида Черкасского лёг одноимённый роман Роберта Льюиса Стивенсона — знаменитого автора многочисленных приключенческих произведений. Полная версия проекта представлена двумя частями: «Карта капитана Флинта» и «Сокровища капитана Флинта».





История, о докторе Ливси, капитане Флинте, пиратах и отважном Джиме Хокинсе смотрится на одном дыхании, без остановки. В мультфильме с музыкальным сопровождением силы добра борются с силами зла, в роли которых выступают самый страшный пират Джон Сильвер, счастливый обладатель карты сокровищ Билли Бонс, друг капитана Слепой Пью и Чёрный Пёс.

