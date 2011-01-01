Остров ненужных людей (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2011, Остров ненужных людей. 7 серия
Драма18+
О сериале
Группа туристов из тринадцати человек, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Парри
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- КМАктёр
Константин
Милованов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Павел
Трубинер
- ЮСАктриса
Юлия
Силаева
- ИВАктёр
Игорь
Воробьев
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- МЖСценарист
Михаил
Журавкин
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЛЖХудожница
Лариса
Жилко
- ИДХудожница
Ирина
Дудко
- ИПМонтажёр
Ирина
Петрикей
- АСМонтажёр
Александр
Стогний
- ИМОператор
Илья
Мелихов
- РЧКомпозитор
Роман
Черенов
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак