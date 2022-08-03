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Остров ненужных людей
1-й сезон
4-я серия

Остров ненужных людей (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Остров ненужных людей. 4 серия
Драма, Приключения18+

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О сериале

Группа туристов из тринадцати человек, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

Страна
Украина, Россия, Таиланд
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров ненужных людей»