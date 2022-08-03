Остров ненужных людей (сериал, 2011) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Группа туристов из тринадцати человек, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

