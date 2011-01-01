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Остров ненужных людей
1-й сезон
16-я серия

Остров ненужных людей (сериал, 2011) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2011, Остров ненужных людей. 16 серия
Драмы18+

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Сюжет

Группа туристов из тринадцати человек, прилетает в азиатскую страну, но вместо экзотического путешествия их ожидает суровое испытание. Потерпев кораблекрушение, они спасаются на необитаемом острове. Несчастным предстоит выживать. Каждый использует свои навыки, чтобы занять нишу в новом социуме.

Сериал Остров ненужных людей 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров ненужных людей»

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