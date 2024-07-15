Охотники за рецептами. Сезон 1. Серия 12
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Охотники за рецептами
1-й сезон
12-я серия
2007, Охотники за рецептами. Сезон 1. Серия 12
ТВ-шоу18+

Охотники за рецептами (сериал, 2007) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Художник Сергей Цигаль и его дочь Мариэтта Цигаль-Полищук выведывают гастрономические секреты у звезд. Это обновленная версия кулинарной программы, ставшей известной благодаря великолепному тандему Любови Полищук и ее мужа Сергея Цигаля. Зрители узнают, как приготовить «Банкетную котлету» от Юлии Началовой, «Лагман» от Кати Лель, «Раки» от Антона Табакова, гуляш от Игоря Саруханова и др.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

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