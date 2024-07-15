Художник Сергей Цигаль и его дочь Мариэтта Цигаль-Полищук выведывают гастрономические секреты у звезд. Это обновленная версия кулинарной программы, ставшей известной благодаря великолепному тандему Любови Полищук и ее мужа Сергея Цигаля. Зрители узнают, как приготовить «Банкетную котлету» от Юлии Началовой, «Лагман» от Кати Лель, «Раки» от Антона Табакова, гуляш от Игоря Саруханова и др.

