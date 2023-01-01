Охотники за рецептами
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Охотники за рецептами
2007, Охотники за рецептами 1 сезон
ТВ-шоу16+

Охотники за рецептами (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Художник Сергей Цигаль и его дочь Мариэтта Цигаль-Полищук выведывают гастрономические секреты у звезд. Это обновленная версия кулинарной программы, ставшей известной благодаря великолепному тандему Любови Полищук и ее мужа Сергея Цигаля. Зрители узнают, как приготовить «Банкетную котлету» от Юлии Началовой, «Лагман» от Кати Лель, «Раки» от Антона Табакова, гуляш от Игоря Саруханова и др.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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