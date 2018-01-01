Биография

Сергей Цигаль — российский актер, график-анималист, телеведущий. Член Московского Союза художников, член-корреспондент Российской академии художеств. Родился в Москве 6 декабря 1949 года. Сергей с детства любил рисовать, мечтал о путешествиях и никогда не думал о том, чтобы стать актером. Окончил Московский государственный университет в 1973 году. Затем, в 1986 году — Московское Высшее художественно-промышленное училище. С 1980 года активно участвует в художественных выставках. Работы Цигаля находятся в музеях и частных коллекциях. Вел телепередачу «Мир в твоей тарелке» и кулинарное телешоу «На шашлыки!» В кино Сергей Цигаль пришел по воле случая, после того как женился на Любови Полищук и близко столкнулся с кинематографом. Харизматичному художнику не раз предлагали сниматься. Но он сыграл всего в шести фильмах. Дебютной для него стала роль матроса Шахбазяна в драме Павла Чухрая «Люди в океане» в 1980 году. Затем Сергей появился на киноэкране в эпизодических ролях в комедиях Анатолия Эйрамджана «Моя морячка», «День Святого Валентина» и «Сын неудачника». В 2014 году он сыграл роль второго плана в мелодраматическом сериале «Аромат шиповника», в многосерийном фильме «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» 2023 года он также появляется на экране во второстепенной роли.