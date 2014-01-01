Охота. Серия 7
Wink
Сериалы
Охота
1-й сезон
7-я серия

Охота (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, Охота. Серия 7
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда маленький город потрясает громкое убийство известного антиквара, у которого была похищена уникальная коллекция эстампов и гравюр 18 века, полковник Рашников поручает это дело оперативной группе Лещинского.

Сериал Охота 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота»