Охота (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Когда маленький город потрясает громкое убийство известного антиквара, у которого была похищена уникальная коллекция эстампов и гравюр 18 века, полковник Рашников поручает это дело оперативной группе Лещинского.



Сериал Охота 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.