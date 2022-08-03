Нюхач. Сезон 2. Серия 1
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Нюхач (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.22016, Нюхач. Сезон 2. Серия 1
Боевик, Драма18+

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О сериале

Главный герой детективного сериала обладает сверхчувствительным обонянием, поэтому все вокруг называют его Нюхачом. Специальное бюро расследований задействует его способности в самых трудных и запутанных делах. Но если в работе дар Нюхача помогает, то в частной жизни от него одни проблемы.

Страна
Украина
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нюхач»