Нюхач (Сериал, 2013 год) смотреть онлайн
Сюжет
Сверхспособность — это дар или проклятие? Кирилл Кяро в криминальной драме от автора «Пассажиров».
Нюхач не умеет стрелять, но способен составить портрет убийцы, проверить алиби подозреваемого или вычислить наркодилера на борту самолета благодаря уникальному обоня�нию. Работая внештатным экспертом Специального бюро расследований, Нюхач с легкостью раскрывает крайне сложные и запутанные преступления. Однако особая чувствительность к запахам мешает герою строить близкие отношения с людьми. Привыкший расследовать чужие дела, Нюхач вдруг сам попадает в эпицентр криминальных событий: сначала его сына подозревают в убийстве, а потом у талантливого следака появляется личный враг. Сможет ли детектив с феноменальным нюхом решить собственные проблемы и устроить личную жизнь?
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Информация
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- АЩРежиссёр
Антон
Щербаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Мария
Аниканова
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ОКАктриса
Оксана
Коляденко
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЛСценарист
Артем
Литвиненко
- АБСценарист
Андрей
Бабик
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЕЛХудожница
Евгения
Лисецкая
- ЕРХудожница
Елена
Рукавишникова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Запрягалов
- АЛОператор
Андрей
Лисецкий
- ЕГОператор
Евгений
Губренко
- НМКомпозитор
Никита
Моисеев