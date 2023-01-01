Нюхач (Сериал, 2013 год) смотреть онлайн

Сюжет

Сверхспособность — это дар или проклятие? Кирилл Кяро в криминальной драме от автора «Пассажиров».



Нюхач не умеет стрелять, но способен составить портрет убийцы, проверить алиби подозреваемого или вычислить наркодилера на борту самолета благодаря уникальному обоня�нию. Работая внештатным экспертом Специального бюро расследований, Нюхач с легкостью раскрывает крайне сложные и запутанные преступления. Однако особая чувствительность к запахам мешает герою строить близкие отношения с людьми. Привыкший расследовать чужие дела, Нюхач вдруг сам попадает в эпицентр криминальных событий: сначала его сына подозревают в убийстве, а потом у талантливого следака появляется личный враг. Сможет ли детектив с феноменальным нюхом решить собственные проблемы и устроить личную жизнь?



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