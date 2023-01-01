Нюхач
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Нюхач

Нюхач (Сериал, 2013 год) смотреть онлайн

9.22013, Нюхач 4 сезона
Боевики, Детективы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Сверхспособность — это дар или проклятие? Кирилл Кяро в криминальной драме от автора «Пассажиров».

Нюхач не умеет стрелять, но способен составить портрет убийцы, проверить алиби подозреваемого или вычислить наркодилера на борту самолета благодаря уникальному обонянию. Работая внештатным экспертом Специального бюро расследований, Нюхач с легкостью раскрывает крайне сложные и запутанные преступления. Однако особая чувствительность к запахам мешает герою строить близкие отношения с людьми. Привыкший расследовать чужие дела, Нюхач вдруг сам попадает в эпицентр криминальных событий: сначала его сына подозревают в убийстве, а потом у талантливого следака появляется личный враг. Сможет ли детектив с феноменальным нюхом решить собственные проблемы и устроить личную жизнь?

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нюхач»

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