Нюхач (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Сериал «Нюхач», 2 сезон которого можно бесплатно смотреть онлайн на Wink, доступен в хорошем качестве.
В новом сезоне герои продолжают верой, правдой и сверхчувствительным обонянием служить правосудию. Уникальный дар Нюхача и внушительный опыт Виктора делают их тандем сильным и позволяют раскрывать даже самые сложные дела. Но друзья сталкиваются не только с рядовыми преступниками: за каждым их шагом следит таинственная организация, и приятелям приходится распутывать целую сеть из тайн, загадок и преступлений. Сумеет ли дружба Нюхача и Виктора выдержать все испытания? Смогут ли они победить таинственного врага? Обретут ли герои, наконец, личное счастье?
Получить ответы на эти вопросы легко, если зайти на Wink и начать смотреть онлайн в хорошем качестве 2 сезон сериала «Нюхач».
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- АЩРежиссёр
Антон
Щербаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Мария
Аниканова
- НГАктриса
Нина
Гогаева
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ОКАктриса
Оксана
Коляденко
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Борис
Каморзин
- АЛСценарист
Артем
Литвиненко
- АБСценарист
Андрей
Бабик
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЕЛХудожница
Евгения
Лисецкая
- ЕРХудожница
Елена
Рукавишникова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Запрягалов
- АЛОператор
Андрей
Лисецкий
- ЕГОператор
Евгений
Губренко
- НМКомпозитор
Никита
Моисеев