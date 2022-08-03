Сериал «Нюхач», 2 сезон которого можно бесплатно смотреть онлайн на Wink, доступен в хорошем качестве.



В новом сезоне герои продолжают верой, правдой и сверхчувствительным обонянием служить правосудию. Уникальный дар Нюхача и внушительный опыт Виктора делают их тандем сильным и позволяют раскрывать даже самые сложные дела. Но друзья сталкиваются не только с рядовыми преступниками: за каждым их шагом следит таинственная организация, и приятелям приходится распутывать целую сеть из тайн, загадок и преступлений. Сумеет ли дружба Нюхача и Виктора выдержать все испытания? Смогут ли они победить таинственного врага? Обретут ли герои, наконец, личное счастье?



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