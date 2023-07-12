WinkДетямНу, погоди! Каникулы1-й сезон14-я серия
2021, Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. Серия 14
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
Ну, погоди! Каникулы (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Новая версия приключений Волка и Зайца, в которой знаменитые герои советской анимации отправляются отдыхать на современный горный курорт. Заяц, Волк и прочие животные приезжают на летний отдых в Сочи, где будут проводить время на курорте «Роза Хутор». Волк — наглый хулиган, любящий самоутверждаться за счет других. Заяц — спокойный и рассудительный юноша, добивающийся внушительных успехов в спорте. Заяц то и дело мешает Волку воплощать в жизнь его эгоистичные планы, из-за чего они регулярно вступают в конфликты. Для Волка особенно сложно смириться с тем, что обворожительная Косуля никак не обращает на него внимания, предпочитая компанию Зайца. Но его попытки взять реванш всегда приводят к неожиданным последствиям.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
