Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. Серия 13
Wink
Детям
Ну, погоди! Каникулы
1-й сезон
13-я серия
8.52021, Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. Серия 13
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Ну, погоди! Каникулы (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новая версия приключений Волка и Зайца, в которой знаменитые герои советской анимации отправляются отдыхать на современный горный курорт. Заяц, Волк и прочие животные приезжают на летний отдых в Сочи, где будут проводить время на курорте «Роза Хутор». Волк — наглый хулиган, любящий самоутверждаться за счет других. Заяц — спокойный и рассудительный юноша, добивающийся внушительных успехов в спорте. Заяц то и дело мешает Волку воплощать в жизнь его эгоистичные планы, из-за чего они регулярно вступают в конфликты. Для Волка особенно сложно смириться с тем, что обворожительная Косуля никак не обращает на него внимания, предпочитая компанию Зайца. Но его попытки взять реванш всегда приводят к неожиданным последствиям.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ну, погоди! Каникулы»