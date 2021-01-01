Эта серия пока недоступна
Ну, погоди! Каникулы (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Новая версия приключений Волка и Зайца, в которой знаменитые герои советской анимации отправляются отдыхать на современный горный курорт. Заяц, Волк и прочие животные приезжают на летний отдых в Сочи, где будут проводить время на курорте «Роза Хутор». Волк — наглый хулиган, любящий самоутверждаться за счет других. Заяц — спокойный и рассудительный юноша, добивающийся внушительных успехов в спорте. Заяц то и дело мешает Волку воплощать в жизнь его эгоистичные планы, из-за чего они регулярно вступают в конфликты. Для Волка особенно сложно смириться с тем, что обворожительная Косуля никак не обращает на него внимания, предпочитая компанию Зайца. Но его попытки взять реванш всегда приводят к неожиданным последствиям.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
- АЖРежиссёр
Андрей
Жидков
- МВРежиссёр
Максим
Волков
- АИРежиссёр
Алексей
Игнатов
- ДЛРежиссёр
Джей
Лендер
- Актёр
Гарик
Харламов
- ВПАктёр
Владимир
Паляница
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- МКАктёр
Михаил
Кшиштовский
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актриса
Лина
Иванова
- ЭКАктёр
Эван
Котляров
- МСАктриса
Мария
Савиных
- ДБСценарист
Дмитрий
Будашкаев
- ВБСценарист
Вячеслав
Благодарский
- ДКСценарист
Дмитрий
Капин
- АССценарист
Александр
Санатовский
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- АСХудожник
Анатолий
Соколов
- РМХудожник
Роман
Морис
- СНМонтажёр
Степан
Неупокоев
- ТВМонтажёр
Татьяна
Вартанян
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- МПМонтажёр
Максим
Потопяк
- ИДКомпозитор
Иван
Дорн
- ДВКомпозитор
Дмитрий
Вихорнов
- ССКомпозитор
Станислав
Смирнов
- ССКомпозитор
Сергей
Сидоренко