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Ночные ласточки (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Ночные ласточки. Серия 4
Боевики18+

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Сюжет

Командованию поступила информация о секретном объекте, на котором испытывают химическое оружие. Союзникам СССР нужны доказательства того, что вермахт готов пустить в ход отравляющие вещества.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночные ласточки»