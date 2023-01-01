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Ночные ласточки

Ночные ласточки (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Ночные ласточки 1 сезон
Боевики, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, наравне с мужчинами, сражалось около 600 000 женщин. О некоторых наиболее известных лeтчицах, об истории создания и боевом пути женских авиационных полков, и будет этот рассказ…

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночные ласточки»

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