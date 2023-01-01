Ночные ласточки (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, наравне с мужчинами, сражалось около 600 000 женщин. О некоторых наиболее известных лeтчицах, об истории создания и боевом пути женских авиационных полков, и будет этот рассказ…



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