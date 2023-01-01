Ночные ласточки (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Ночные ласточки 1 сезон
Боевики, Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, наравне с мужчинами, сражалось около 600 000 женщин. О некоторых наиболее известных лeтчицах, об истории создания и боевом пути женских авиационных полков, и будет этот рассказ…
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Денис
Никифоров
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ОГАктёр
Олег
Гераськин
- Актёр
Владимир
Капустин
- АНАктёр
Александр
Новик
- КСАктёр
Константин
Спасский
- НЛАктриса
Наталья
Людскова
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АНПродюсер
Алексей
Неклюдов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ИГОператор
Иван
Гудков
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников