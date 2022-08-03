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Ночные ласточки
1-й сезон

Ночные ласточки (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Ночные ласточки. Сезон 1 8 серий
Боевик, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, наравне с мужчинами, сражалось около 600 000 женщин. О некоторых наиболее известных лeтчицах, об истории создания и боевом пути женских авиационных полков, и будет этот рассказ…

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Мелодрама

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночные ласточки»