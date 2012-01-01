WinkСериалыНочные ласточки1-й сезон2-я серия
Ночные ласточки (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Ночные ласточки. Серия 2
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Женя просит Марину Раскову заступиться за Галю. Раскова отдает приказ освободить Шевченко. Макееву и его группе предстоит выкрасть секретные документы у курьера, охраняемого кортежем из двадцати автоматчиков в грузовиках.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Денис
Никифоров
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ОГАктёр
Олег
Гераськин
- Актёр
Владимир
Капустин
- АНАктёр
Александр
Новик
- КСАктёр
Константин
Спасский
- НЛАктриса
Наталья
Людскова
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АНПродюсер
Алексей
Неклюдов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ИГОператор
Иван
Гудков
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников