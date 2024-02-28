Невский. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Невский
1-й сезон
2-я серия
8.62024, Невский. Сезон 1. Серия 2
Мультсериалы, Фэнтези6+

Эта серия пока недоступна

Невский (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.

Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.

Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невский»