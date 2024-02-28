Невский (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.



Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.



