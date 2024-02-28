Эта серия пока недоступна
Невский (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.
Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.
Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эмиль
Баширов
- АМРежиссёр
Анастасия
Майжегишева
- ВПРежиссёр
Владимир
Павлов
- ФДРежиссёр
Филипп
Дмитриев
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- ИЧАктёр
Иван
Чабан
- АХАктёр
Акмаль
Ходжаниязов
- Актёр
Сергей
Анненков
- Актриса
Люся
Чеботина
- ГГАктёр
Глеб
Гаврилов
- СВАктёр
Сергей
Воробьев
- НКАктёр
Никита
Крахмалев
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- АКАктёр
Александр
Комлев
- СБСценарист
Сергей
Богданов
- МОСценарист
Михаил
Осипов
- АДПродюсер
Афиг
Джавадзаде
- ЕКПродюсер
Евдокия
Крылова
- АМПродюсер
Артем
Мартиросов
- ДОПродюсер
Давид
Осадчий
- АМХудожница
Анастасия
Майжегишева
- ФДМонтажёр
Филипп
Дмитриев