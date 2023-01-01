Невский (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

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Исторический персонаж превращается в супергероя, защищающего спокойствие и порядок жителей альтернативного Петербурга. Первый сезон анимации «Невский», мультфильм 2024 года, можно смотреть онлайн на видеоплатформе Wink. Проект был разработан по мотивам комикса от издательства «Три девять».



В первом сезоне мы знакомимся с правилами жизни в альтернативном Санкт-Петербурге и с главным героем — Невским. Могучий богатырь так давно живет на свете, что уже забыл кто он и на что способен. Но когда на Северную столицу снова опускаются темные силы, чтобы поработить ее, а потом и всю планету, Невский вместе с верными товарищами — Лешкой-Муромцем, Ильей, Василисой и Котом-Ученым — встают на защиту города.



Смогут ли они дать отпор злу так, чтобы оно никогда больше не вернулось? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, не пропустите отечественный мультфильм про Александра Невского. Мул�ьтфильм «Невский» смотреть онлайн, все серии 1 сезона, можно на стриминг-платформе Wink.



Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.



Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.



Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление �славянских мифов по мотивам известных комиксов.



Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.



Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.



Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.



Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.



Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.



Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Супергерой Невский и его новые молодые помощники дают отпор темным силам. Современное переосмысление славянских мифов по мотивам известных комиксов.



Когда-то давно миру Тридевяти Земель, состоящему из девяти галактик, угрожала страшная опасность. Жестокий завоеватель Мор порабощал одну планету за другой, пока не встретил отпор со стороны могучего Александра Невского и других богатырей. Прошло много лет, и могучий Невский продолжает защищать жителей Санкт-Петербурга от козней злых сил. Он уже давно позабыл свое имя, но не забыл о своем предназначении. Но, когда оказывается, что Мор все это время только набирал силы и готовится к новой атаке, становится понятно, что даже такому герою нужны помощники.



Присоединиться к приключениям знаменитого защитника и его команды позволит мультфильм «Невский» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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