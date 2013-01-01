Не покидай меня. Серия 3
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Не покидай меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82013, Не покидай меня. Серия 3
Мелодрамы, Военные18+

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Сюжет

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются... юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу, обеспечив успех наступательной операции советских войск.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Исторические, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не покидай меня»