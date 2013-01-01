Не покидай меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются... юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу, обеспечив ус�пех наступательной операции советских войск.



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