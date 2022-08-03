Не покидай меня. Серия 1
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Не покидай меня (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82013, Не покидай меня. Серия 1
Мелодрама, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Для выполнения особо важного задания фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование спецразведгруппу из четырех бойцов, которыми оказываются... юные девушки. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу, обеспечив успех наступательной операции советских войск.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не покидай меня»