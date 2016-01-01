Нарко. Сезон 2. Серия 4
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Нарко (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2016, Narcos
Криминал, Драма18+

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О сериале

Первые два сезона криминальной драмы о противостоянии наркоторговцев и сотрудников УБН основаны на биографии легендарного Пабло Эскобара. Сериал повествует о его становлении в качестве босса Медельинского кокаинового картеля и о том, как ему годами удавалось выходить сухим из воды.

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Страна
США, Колумбия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко»