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Нарко
2-й сезон

Нарко (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

2016, Narcos 10 серий
Криминал, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Первые два сезона криминальной драмы о противостоянии наркоторговцев и сотрудников УБН основаны на биографии легендарного Пабло Эскобара. Сериал повествует о его становлении в качестве босса Медельинского кокаинового картеля и о том, как ему годами удавалось выходить сухим из воды.

Страна
США, Колумбия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко»