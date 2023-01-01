Нарко (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В испаноговорящих странах центральной и Южной Америки термин «нарко» используют для обозначения наркоторговцев, а в США так называют сотрудников Управления по борьбе с наркотиками. Противостоянию первых и вторых посвящен одноименный хитовый криминальный сериал-антология.



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