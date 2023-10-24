Напарницы: Астрид и Рафаэлла. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
3-й сезон
1-я серия
9.32022, Astrid et Raphaëlle
Детектив, Триллер18+
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Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2022) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

Страна
Бельгия, Франция, Швейцария
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»