Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Напарницы: Астрид и Рафаэлла. Сезон 3. Серия 7
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
3-й сезон
7-я серия
9.32022, Astrid et Raphaëlle
Детектив, Криминал18+
О сериале

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

Страна
Швейцария, Франция, Бельгия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

