8.82022, Нам не жить друг без друга. Серия 1
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Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Нам не жить друг без друга (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Катя и Сергей дружат с детства, вместе учатся в институте. Но однажды на их курсе появляется Никита, они с Катей влюбляются друг в друга с первого взгляда. Сергей мечтает отомстить за измену. В сообщники он берёт Катину подругу Веронику, которая безответно влюблена в Никиту. Проходит время, Сергей делает успешную карьеру, удачно женится, но не может забыть Катю. Узнав, что Катя и Никита счастливы, Сергей решает играть по-крупному: Катю обвиняют в финансовых махинациях и грозят тюрьмой. И только вмешательство Сергея поможет ей избежать уголовного дела. Свою помощь в решении проблемы предлагает Никите и Вероника. Но цена за услугу слишком высока — за помощь Кате Вероника хочет любви Никиты…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- АКАктриса
Алиса
Кот
- ДКАктёр
Давид
Колчин
- НЛАктёр
Никита
Лобанов
- АУАктёр
Антон
Ушаков
- АБАктриса
Александра
Белоглазова
- ИШАктриса
Ирина
Шиленко
- СЕАктёр
Сергей
Ершов
- ВСАктёр
Владислав
Сахнов
- ЛБАктриса
Любовь
Бызева
- МЗАктриса
Маргарита
Закович
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- АККомпозитор
Андрей
Климинов