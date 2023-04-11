Нам не жить друг без друга. Серия 3
Wink
Сериалы
Нам не жить друг без друга
1-й сезон
3-я серия
8.82022, Нам не жить друг без друга. Серия 3
Мелодрама18+
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Нам не жить друг без друга (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катя и Сергей дружат с детства, вместе учатся в институте. Но однажды на их курсе появляется Никита, они с Катей влюбляются друг в друга с первого взгляда. Сергей мечтает отомстить за измену. В сообщники он берёт Катину подругу Веронику, которая безответно влюблена в Никиту. Проходит время, Сергей делает успешную карьеру, удачно женится, но не может забыть Катю. Узнав, что Катя и Никита счастливы, Сергей решает играть по-крупному: Катю обвиняют в финансовых махинациях и грозят тюрьмой. И только вмешательство Сергея поможет ей избежать уголовного дела. Свою помощь в решении проблемы предлагает Никите и Вероника. Но цена за услугу слишком высока — за помощь Кате Вероника хочет любви Никиты…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нам не жить друг без друга»