Катя и Сергей дружат с детства, вместе учатся в институте. Но однажды на их курсе появляется Никита, они с Катей влюбляются друг в друга с первого взгляда. Сергей мечтает отомстить за измену. В сообщники он берёт Катину подругу Веронику, которая безответно влюблена в Никиту. Проходит время, Сергей делает успешную карьеру, удачно женится, но не может забыть Катю. Узнав, что Катя и Никита счастливы, Сергей решает играть по-крупному: Катю обвиняют в финансовых махинациях и грозят тюрьмой. И только вмешательство Сергея поможет ей избежать уголовного дела. Свою помощь в решении проблемы предлагает Никите и Вероника. Но цена за услугу слишком высока — за помощь Кате Вероника хочет любви Никиты…



