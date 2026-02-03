WinkСериалыНа правах матери1-й сезон7-я серия
На правах матери (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.22024, На правах матери. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама18+
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Сезоны и серии
- 18+49 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
На правах матери
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Маша Анпилова соглашается стать суррогатной матерью для бизнесмена Богданова и его жены, чтобы спасти своего гражданского мужа. На последнем сроке беременности Маша понимает, что не сможет отдать ребёнка и сообщает им о своём решении. Сразу после этого происходит страшное — Богдановы трагически гибнут в аварии. Вскоре оглашается завещание — все свои активы Богданов завещал своему сыну, а Машу и своего младшего брата Алексея назначил опекунами. Довольно быстро Маша оказывается в эпицентре борьбы родных бизнесмена за его наследство. Они делают всё, чтобы лишить её опекунства и получить право на воспитание «золотого ребёнка».
Рейтинг
- ИШРежиссёр
Илья
Шерстобитов
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актриса
Людмила
Титова
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- КГАктёр
Кирилл
Гончаров
- ЕМАктриса
Екатерина
Михайлова
- НПАктёр
Никита
Панов
- ЮПАктриса
Юлия
Пивень
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- НКСценарист
Николай
Крутиков
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков