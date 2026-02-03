Маша Анпилова соглашается стать суррогатной матерью для бизнесмена Богданова и его жены, чтобы спасти своего гражданского мужа. На последнем сроке беременности Маша понимает, что не сможет отдать ребёнка и сообщает им о своём решении. Сразу после этого происходит страшное — Богдановы трагически гибнут в аварии. Вскоре оглашается завещание — все свои активы Богданов завещал своему сыну, а Машу и своего младшего брата Алексея назначил опекунами. Довольно быстро Маша оказывается в эпицентре борьбы родных бизнесмена за его наследство. Они делают всё, чтобы лишить её опекунства и получить право на воспитание «золотого ребёнка».

