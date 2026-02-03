На правах матери. Сезон 1. Серия 5
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На правах матери
1-й сезон
5-я серия

На правах матери (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.22024, На правах матери. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша Анпилова соглашается стать суррогатной матерью для бизнесмена Богданова и его жены, чтобы спасти своего гражданского мужа. На последнем сроке беременности Маша понимает, что не сможет отдать ребёнка и сообщает им о своём решении. Сразу после этого происходит страшное — Богдановы трагически гибнут в аварии. Вскоре оглашается завещание — все свои активы Богданов завещал своему сыну, а Машу и своего младшего брата Алексея назначил опекунами. Довольно быстро Маша оказывается в эпицентре борьбы родных бизнесмена за его наследство. Они делают всё, чтобы лишить её опекунства и получить право на воспитание «золотого ребёнка».

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На правах матери»