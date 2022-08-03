На перекрестке радости и горя (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72015, На перекрестке радости и горя. Серия 1
Мелодрама12+
Вера Сергеевна вынуждена переехать из родного города Санкт-Петербурга в небольшой провинциальный город. Там она и устраивается преподавателем литературы в местную школу. В первый же день у Веры разгорается конфликт с задиристой ученицей Дашей. Вера возмущена поведением девочки и не подозревает, что у нее серьезные проблемы в семье. Дома Вере «не дают спать спокойно» скандалы соседей. Вера терпеливо сносит неприятности, не заводит подруг, общается только с Зоей, своей однокурсницей, которая и позвала ее в этот город. У Веры есть своя тайна – ее муж Степан в тюрьме. Но когда жизнь ее сталкивает с проблемами девочек Даши и Насти, она понимает, что не может жить, отгородившись от мира.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Кирилл
Кяро
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- Актриса
Яна
Крайнова
- КЩАктриса
Ксения
Щербакова
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- БЩАктёр
Богдан
Щукин
- Актриса
Анна
Антонова
- АКАктёр
Александр
Кильбург
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВКПродюсер
Владимир
Кильбург
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ПШПродюсер
Петр
Шахлевич
- ДБХудожник
Денис
Быков
- АЧМонтажёр
Александр
Чудинов
- ИБОператор
Илья
Бойко
- АИОператор
Антон
Исаев
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин