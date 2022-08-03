На перекрестке радости и горя (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

На перекрестке радости и горя. Серия 1
На перекрестке радости и горя
1-й сезон
1-я серия

На перекрестке радости и горя (сериал, 2015) сезон 1 серия 1

2015, На перекрестке радости и горя. Серия 1
Мелодрама

Вера Сергеевна вынуждена переехать из родного города Санкт-Петербурга в небольшой провинциальный город. Там она и устраивается преподавателем литературы в местную школу. В первый же день у Веры разгорается конфликт с задиристой ученицей Дашей. Вера возмущена поведением девочки и не подозревает, что у нее серьезные проблемы в семье. Дома Вере «не дают спать спокойно» скандалы соседей. Вера терпеливо сносит неприятности, не заводит подруг, общается только с Зоей, своей однокурсницей, которая и позвала ее в этот город. У Веры есть своя тайна – ее муж Степан в тюрьме. Но когда жизнь ее сталкивает с проблемами девочек Даши и Насти, она понимает, что не может жить, отгородившись от мира.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

